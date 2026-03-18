Son Mühür- Fenerbahçe Spor Kulübü, son dönemde futbol takımı içerisinde gerçekleştiği iddia edilen bazı diyalogların medya mecralarında çarpıtılarak servis edilmesine karşı sert ve net bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli yönetim, kulübün iç dinamiklerini hedef alan bu tür girişimlerin camianın bütünlüğünü bozamayacağını vurgularken, odak noktalarının tamamen sportif başarı ve şampiyonluk hedefleri olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Medyadaki iddialara "Bağlamından koparma" yanıtı

Kulübün resmi iletişim kanalları aracılığıyla paylaşılan bildiride, yaklaşık bir ay önce Trabzonspor deplasmanı dönüşünde uçak yolculuğu esnasında yaşandığı öne sürülen konuşmaların asılsız bir çerçeveye oturtulduğu ifade edildi. Söz konusu diyalogların profesyonel bir futbol takımının doğal aile ortamı içerisinde, bazen espri bazen de anlık sohbetler şeklinde gerçekleşebileceği belirtilirken, bu ifadelerin kasıtlı bir şekilde asıl bağlamından uzaklaştırılarak servis edildiği not düşüldü. Fenerbahçe yönetimi, takım içindeki samimi iletişimin spekülasyon malzemesi yapılmasının futbolun doğasına aykırı olduğunu hatırlatarak, oyuncuların bu tür başlıklarla yıpratılmasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Kulüp bünyesinde kritik karar: İfşa eden isimle yollar ayrıldı

Sarı-lacivertli kulüp, takım mahremiyetine verilen önemi aldığı radikal bir kararla da perçinledi. Açıklamada, aile içindeki özel bir görüşmeyi maksadını aşacak ve kulübe zarar verecek şekilde dışarıya sızdıran şahısla ilişiğin kesildiği resmen açıklandı. Kulüp içi disiplini ve güven ortamını korumak adına gerekli hassasiyetin gösterildiğini belirten yönetim, Fenerbahçe formasını terleten sporcuların emeğinin ve karakterinin tek bir gazete başlığı ya da sosyal medya gönderisi üzerinden tartışmaya açılmasının haksızlık olduğunu savundu.

Prim sistemi ve finansal şeffaflık vurgusu

Kamuoyunda merak uyandıran ödemeler ve prim sistemine dair de şeffaf bilgiler paylaşılan açıklamada, göreve gelinen ilk günden bu yana planlı bir işleyişin hakim olduğu belirtildi. Prim sisteminin oyuncularla karşılıklı mutabakat ve belirli kriterler çerçevesinde yürütüldüğü, tüm ödemelerin ise herhangi bir aksama olmaksızın, zamanında ve tam olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu finansal düzenin, takımın sahadaki konsantrasyonunu korumak adına titizlikle yönetildiği ve sistemin aynı disiplinle devam edeceği vurgulandı.

Hedeflere Domenico tedesco önderliğinde devam

Fenerbahçe'nin teknik ekibi, futbolcuları ve yönetimiyle sarsılmaz bir bütün olduğu mesajının verildiği metinde, asıl odak noktasının sahadaki mücadele olduğu hatırlatıldı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun liderliğinde, şampiyonluk yolundaki maçlara ve stratejik hedeflere en güçlü şekilde hazırlanıldığı belirtilirken; camianın hocaya ve oyuncu grubuna olan güveninin tam olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertliler, dış kaynaklı yıpratma çabalarına karşı birliktelik ruhuyla göğüs gerileceğini ifade ederek açıklamayı sonlandırdı.

