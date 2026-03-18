Sarı-lacivertli kulüp, genç oyuncunun MR sonuçlarını açıklayarak tedavi sürecinin başladığını duyurdu. Bu durumda Levent Mercan, milli ara sonrası oynanacak kritik Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyecek. Sezon boyunca takımın önemli parçalarından biri olan Mercan'ın yokluğu, teknik direktör Tedesco'nun planlarını olumsuz etkileyecek.

Levent Mercan bu sezon nasıl bir performans sergiledi?

Levent Mercan, 2025-2026 sezonunda sarı-lacivertli formayla toplam 23 maça çıktı ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. Özellikle orta saha bölgesindeki enerji ve top taşıma becerisiyle takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Mercan, Tedesco'nun rotasyon tercihlerinde de sıkça yer buluyordu.

Fenerbahçe Gaziantep FK'yı farklı geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla rahat geçti. Maçta Nene hat-trick yaparak geceye damga vurdu. Brezilyalı golcü, bu sezonki en parlak performanslarından birini sergileyerek taraftarların gönlünü fethetti. Asensio ise yine istikrarlı oyunuyla dikkat çekti ve Süper Lig'in en formda isimlerinden biri olduğunu kanıtladı. Farklı galibiyetle moral bulan sarı-lacivertliler, lig yarışında rakiplerinin peşini bırakmama kararlılığını ortaya koydu.

Beşiktaş derbisi öncesi kadro endişesi

Levent Mercan'ın sakatlanması, milli ara sonrasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde kadro planlamasını zorlaştırıyor. Teknik heyet, Mercan'ın boşluğunu doldurmak için alternatif çözümler üzerinde çalışmaya başladı. Fenerbahçe, sezonun en kritik dönemecinde önemli bir silahından yoksun kalacak.

Tedesco'nun derbi planı değişecek mi?

Mercan'ın yokluğu, Tedesco'nun orta saha tercihlerinde değişiklik yapmasını zorunlu kılıyor. İtalyan teknik adam, Gaziantep FK maçı sonrasında takımın performansından memnun olduğunu ancak sakatlık haberinin kendilerini üzdüğünü belirtti. Fenerbahçe taraftarları, genç oyuncunun bir an önce sahalara dönmesini bekliyor. Mercan'ın tedavi sürecinin sorunsuz ilerlemesi halinde sezon finaline yetişmesi hedefleniyor.