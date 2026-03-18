Son Mühür- Avrupa futbolunun zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş ayağında, Türkiye’nin gururu Galatasaray tarihi bir sınav veriyor. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek final kapısını aralamak amacıyla İngiltere’nin köklü kulüplerinden Liverpool’un dünyaca ünlü sahası Anfield Stadı’na konuk oluyor. İlk maçın ardından tur umutlarını İngiltere’ye taşıyan temsilcimiz, dev rakibi karşısında deplasmanda büyük bir sürprize imza atarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Maç takvimi ve yayın bilgileri

Dünya genelinde milyonlarca futbolseverin merakla beklediği bu dev kapışma, Türkiye saati ile (TSİ) 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi yönetmek üzere Polonya Futbol Federasyonu’ndan deneyimli hakem Szymon Marciniak görevlendirildi. Avrupa kupalarının heyecanını ekran başındaki taraftarlarla buluşturacak olan müsabaka, şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından ve dijital platform Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray’ın ilk 11’i

Galatasaray, Anfield’ın baskılı atmosferinde dirençli ve hızlı bir oyun kurgusuyla sahada olacak. Teknik heyetin kararıyla kaleyi Uğurcan Çakır korurken, savunma hattında Sacha Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs görev yapacak. Orta sahada dinamizmi sağlamak adına Mario Lemina, Lucas Torreira ve Gabriel Sara üçlüsü varken; hücum hattında ise Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz, gol silahı Victor Osimhen’i besleyecek isimler olarak dikkat çekiyor.

Liverpool’un yıldızlar karması sahada

Ev sahibi ekip Liverpool ise taraftar desteğini arkasına alarak maça baskılı başlamayı planlıyor. Kalede Alisson Becker güven verirken; savunma kurgusunu Frimpong, Konate, Van Dijk ve Milos Kerkez oluşturuyor. Orta sahanın merkezinde Gravenberch, Mac Allister ve Szoboszlai oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışacak. İngiliz ekibinin en büyük kozları olan Mohamed Salah, Florian Wirtz ve Hugo Ekitike ise Galatasaray savunmasını zorlamak için ileri uçta yerlerini aldı.

