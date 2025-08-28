UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin grup aşamasındaki rakipleri, 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminde netleşecek.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Serüveni

Play-off turunda Benfica’ya 1-0 yenilerek Devler Ligi defterini kapatan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde toplam 8 maç oynayacak. Sarı-lacivertliler, her torbadan ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasına katılan diğer takımlarla mücadele edecek.

Muhtemel Rakipler

Bugün itibarıyla Fenerbahçe’nin karşılaşabileceği 24 muhtemel rakip netleşti.

1. Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2. Torba: Fenerbahçe, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic

3. Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna

4. Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann

Kura Çekimi Detayları

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00’te yapılacak. Bu çekilişin ardından Fenerbahçe’nin grup aşamasındaki rakipleri kesinleşecek. Kura çekimi TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.