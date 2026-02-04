Son Mühür - Suudi Arabistan’da Cristiano Ronaldo için hazırlandığı iddia edilen bir “kayıp ilanı” sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Duvarlara asıldığı öne sürülen ilanda, Portekizli yıldızla alay eden ifadelerin yer aldığı görüldü.

''40 yaşındaki bu adamı arıyoruz...''

Sosyal medyada dolaşıma giren görsellerde, Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafının yer aldığı ilanda "Aşırı ağlama sorunu olan 40 yaşındaki bu adamı arıyoruz" ifadeleri dikkat çekti. Kısa sürede viral olan paylaşım, birçok kullanıcı tarafından Ronaldo’ya gönderme olarak yorumlandı.

Sosyal medya ikiye bölündü

İlanın gerçek olup olmadığı tartışılırken, birçok kullanıcı paylaşımları mizah olarak yorumladı; bazı futbolseverler ise bunun Cristiano Ronaldo’ya saygısızlık olduğunu dile getirdi. Görsellerin, Suudi Arabistan’daki futbol ortamı ve Ronaldo’nun son dönemde yaşadığı tartışmalarla bağlantılı olduğu değerlendirmeleri de yapıldı.