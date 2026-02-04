Amir Murillo kimdir, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda 29 yaşındaki sağ bekin şartlarını araştırıyor. Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre siyah-beyazlılar, Murillo transferi için Marsilya'ya resmi teklif yaptı ve oyuncuya 3,5 yıllık sözleşme önerdi.

Amir Murillo kimdir?

Michael Amir Murillo Bermúdez, 11 Şubat 1996 tarihinde Panama City'de dünyaya geldi. 29 yaşındaki futbolcu, sağ bek mevkiinde görev yapıyor ve Panama Milli Takımı forması giyiyor. Boyu 183 cm olan oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında.

San Francisco kulübünün altyapısından yetişen Murillo, henüz 18 yaşındayken 2014-15 sezonunda A takımda ilk maçına çıktı. 2015-16 sezonunda 21 lig maçına çıkarak 3 gol attı ve kendini kanıtladı.

Amir Murillo'nun kulüp kariyeri

Murillo'nun profesyonel kariyeri şu takımlardan oluşuyor:

San Francisco FC (2014-2017): Altyapıdan yetiştiği kulübünde profesyonel kariyerine başladı. 2015 yılında Copa Panama şampiyonluğu yaşadı.

New York Red Bulls (2017-2019): 2017'de kiralık olarak katıldığı Amerikan kulübüyle kalıcı sözleşme imzaladı. 80 maçta 4 gol ve 8 asist üretti. 2018 Supporters Shield şampiyonluğu kazandı. MLS All-Star maçına seçilen ilk Panamalı futbolcu oldu.

Anderlecht (2019-2023): Belçika'nın köklü kulübünde 4 sezon geçirdi. İlk golünü Eupen karşısında 6-1 kazanılan maçta attı.

Olympique Marsilya (2023-): 2023 yazında Fransız ekibine transfer oldu. Bu sezon ligde 16 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı. Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Amir Murillo'nun milli takım kariyeri

Panama Milli Takımı'na 2016'da ilk kez çağrılan Murillo, aynı yıl ilk maçına çıktı. 27 Nisan 2016'da Martinique karşısında 2-1 kazanılan maçta milli takım formasıyla ilk golünü attı.

2018 Dünya Kupası elemelerinde önemli rol oynayan Murillo, Panama'nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmasına katkı sağladı. Mayıs 2018'de Rusya'da düzenlenen turnuva için 23 kişilik kadroya dahil edildi.

Beşiktaş neden Murillo'yu istiyor?

Hem savunma hem hücum katkısıyla öne çıkan Murillo, çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Avrupa'da Belçika ve Fransa liglerinde edindiği tecrübe, oyuncunun en güçlü yanlarından biri. Yüksek tempolu oyunu ve hücuma verdiği katkı nedeniyle Beşiktaş teknik heyeti tarafından yakından takip ediliyor.

Ancak Marsilya'da son dönemde yaşanan gelişmeler de transferi hızlandırabilir. Teknik direktör Roberto De Zerbi ile yapılan görüşmenin ardından Murillo'nun kadro dışı bırakıldığı ve yeni kulüp aramasının istendiği iddia edildi.