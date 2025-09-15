Havalimanında açıklamalarda bulunan Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, "Şampiyona boyunca her geçen gün artan destekle bizleri bağrına basan Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Son topa kadar şampiyonluk mücadelesi verdik. Yıllar sonra gümüş madalya kazandık, bunun için gururluyuz. Şahsım adına çok da üzgünüm. Şampiyonluk kazanmayı hayal ediyorduk. Türk halkına basketbolu yeniden sevdirdik, bu çocukların hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. A Milli Takım kaptanı Cedi Osman da "21 gün boyunca desteğinizi hep hissettik. Gönül isterdi kupayla dönmek ama inanın elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sizin desteğiniz olmadan buralara gelmek çok zor olurdu" diyerek taraftarlara teşekkür etti.

Alperen'den Kupayla Dönme Sözü

Havalimanında "MVP" tezahüratları eşliğinde konuşan yıldız oyuncu Alperen Şengün ise geleceğe dair umut dolu mesajlar verdi. Şengün, "Gerçekten çok istedik, inandık ama olmadı. En azından uzun yıllar sonra böyle bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. 12 Dev Adam ruhu geri döndü. Daha genç bir takımız. İnşallah sözümüzü tutacağız ve o kupayla ülkemize döneceğiz bir gün" dedi.

Kaptan Pilottan Duygu Dolu Anons

Milli Takım'ın yurda dönüş uçağının kaptan pilotu, havalimanı anonsunda 12 Dev Adam'a yönelik duygusal bir konuşma yaptı. Kaptan pilot, "Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Son saniyeye kadar süren olağanüstü performansınızla bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. THY zafer yolculuğunda sizlere eşlik etmekten gurur duyuyor" sözleriyle takıma seslendi.

12 Dev Adam'ın Final Yolculuğu

EuroBasket 2025'te başarılı bir turnuva geçiren Milli Takım, A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamladı. Son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup eden milliler, şampiyonluk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Arena Riga'da oynanan büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Türkiye, rakibine 88-83 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.