Son Mühür- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre dört yılda bir hesaplanan emlak rayiç bedelleri bu yıl can yakacak gibi görünüyor.

Emlak vergisinin hesaplanmasında esas alınan emlak rayiç bedelindeki artışların kimi yerde 20 kata çıktığına işaret eden AK Parti eski milletvekili gazeteci, yazar Şamil Tayyar,

‘’İllere göre belirlenen Emlak Vergisi’ne esas rayiç bedeller açıklandı.

20 kata yani yüzde 2 bine varan artışlar yapıldı.

Haliyle, Emlak Vergisi’nin yanısıra Veraset ve İntikal Vergisi, Tapu Harcı aynı oranda artacak.’’ Hatırlatmasında bulundu.

Ev sahibi-Kiracı çatışmaları başlar...

‘’Rayiç bedellerdeki fahiş artışlar nedeniyle konutların bir bölümü, değerli konut kapsamına gireceğinden bu vergiyle de yeni tanışanlar olacak.’’ Diyen Tayyar,

‘’Hayatın doğal akışına aykırı bir düzenleme.

İkinci dünya savaşı şartlarında çıkarılan Varlık Vergisi’ni andırıyor.

Geçen dönem kiraları KKM azdırmıştı, yeni dönem kira krizini rayiç bedel hortlatacaktır.

Düzeltilmezse, konut fiyatları ve kiralar artacak, ev sahibi/kiracı çatışmaları tırmanacaktır.

Olan yine dar ve sabit gelirliye olur, günün sonunda ağır fatura döner dolaşır ona kalır.’’ Uyarısında bulundu.