Resmî Gazete’nin 31 Ağustos 2025 tarihli ve 33003 sayılı nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, Kredi Garanti Kurumlarına sağlanan Hazine desteğinde değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 10329 sayılı karar, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici 20’nci maddesi kapsamında yürürlüğe girdi.

Karar, 6 Ağustos 2025’te yürürlüğe giren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği değişikliği ile KOBİ tanımına dahil olan işletmelere yeni bir imkân tanıdı.

Yeni KOBİ tanımı kapsamına girenler yararlanacak

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemede, “Mezkûr değişiklik öncesinde KOBİ tanımı dışında olan ancak değişiklik sonrası KOBİ tanımına dahil olan işletmeler, 31 Aralık 2025 tarihine kadar bu karar hükümleri doğrultusunda KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden yararlanabilir” ifadesi yer aldı.

Yeni KOBİ’ler, önce KOBİ kabul edilmeyen ancak yapılan tanım değişikliği sonrası KOBİ statüsüne giren firmalar, ek destekten faydalanabilecek.