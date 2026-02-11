Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kabinede kritik iki değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına ise Akın Gürlek atandı. Eski milletvekili Şamil Tayyar, atamaları "nöbet değişimi" olarak nitelendirirken yeni bakanlar hakkında dikkat çeken detaylar paylaştı.

Resmi Gazete’de yayımlandı: İki Bakan görevden alındı

11 Şubat tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte hükümetin iki kilit isminde değişikliğe gidildi. Bir süredir kamuoyunda konuşulan kabine revizyonu iddiaları, dün gece yarısı netlik kazandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevlerinden alınırken, yerlerine devletin farklı kademelerinde görev yapmış isimler getirildi.

İçişleri Bakanlığında Mustafa Çiftçi dönemi

İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, mülki idare amirliğindeki tecrübesiyle biliniyor. Atama kararı sonrası AK Partili Şamil Tayyar, Çiftçi’nin biyografisindeki önemli bir detaya dikkat çekti. Tayyar, Çiftçi’nin hafız olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla ilk kez bir hafız bakanımız oldu" ifadelerini kullandı. Bu detay, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Adalet Bakanlığına Akın Gürlek atandı

Hukuk dünyasının yakından tanıdığı ve son olarak Adalet Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Akın Gürlek, Yılmaz Tunç’tan boşalan koltuğun yeni sahibi oldu. Yargı camiasındaki kritik dosyalar ve reform süreçlerinde aktif rol alan Gürlek’in, yeni dönemde adalet sistemindeki yapılandırma çalışmalarına liderlik etmesi bekleniyor.

Şamil Tayyar’dan "Hayırlı olsun" mesajı

Sosyal medya hesabından atamaları değerlendiren Şamil Tayyar, bu süreci bir bayrak yarışı olarak tanımladı. Görevlerini devreden Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Tayyar, yeni bakanlara başarılar dileyerek, "Rabbim iyi hizmetlere vesile kılsın" temennisinde bulundu.

Yeni Bakanlar ne zaman göreve başlayacak?

Ankara kulislerinde merakla beklenen bu değişikliğin ardından, önümüzdeki günlerde bakanlıklarda devir teslim törenlerinin yapılması öngörülüyor. Görevi devralan Çiftçi ve Gürlek’in, ilk kabine toplantısında öncelikli dosyalarını Cumhurbaşkanı’na sunmaları bekleniyor.