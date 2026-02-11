Son Mühür- Resmi Gazete’de gece saatlerinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, görev değişikliğinin ardından Erzurum’da açıklamalarda bulundu. Çiftçi, hem ayrılık sürecine hem de yeni görevine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

“Kalbimi dadaşlara bırakarak ayrılıyorum”

TRT Haber’e konuşan Çiftçi, Erzurum’dan sadece fiziki olarak ayrıldığını vurguladı. Kentle bağının süreceğini ifade eden Çiftçi, “Buradan sadece fiziken ayrılıyorum. Kalbimi dadaşlara bırakarak ayrılıyorum. Çok hüzünlüyüm. İnşallah ben ve ailem hiçbir zaman Erzurum’u unutmayacağız” dedi.

“Hüzün var ama huzurla ayrılıyorum”

Görev süresini tamamlamış olmanın verdiği duyguyu da dile getiren Çiftçi, ayrılığın kendisinde hüzün oluşturduğunu ancak içinin rahat olduğunu söyledi. Çiftçi, “Ayrılığın vermiş olduğu bir hüzün var ama görevimi yapmış olmamın verdiği bir huzurla Erzurum’dan ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

“Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim”

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle önemli bir sorumluluk aldığını belirtti. Çiftçi, “Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

“Durmaksızın çalışacağız”

İçişleri Bakanlığı görevinde izleyeceği yaklaşıma da değinen Çiftçi, Erzurum’da yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarını ülke geneline yaymayı hedeflediklerini söyledi. Çiftçi, “İçişleri Bakanlığı’nda da 81 ilimizde de, ilimizin emniyetini, asayişini düzelttiysek inşallah bunu bütün memleket sathında yaymak suretiyle elimizden geldiği kadar durmaksızın çalışacağız” dedi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevden alınmıştı. Yerlikaya’nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atanmıştı.