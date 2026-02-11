Son Mühür- Resmi Gazete’de yayımlanan kararla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alındı.

Karar kapsamında İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı görevine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Söz konusu değişiklik siyaset gündeminde geniş yankı uyandırırken, İYİ Parti cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Türkkan’dan Meclis’te yaşananlara ilişkin açıklama

Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevden alma kararından saatler önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan bir detayı paylaştı.

Türkkan, Ali Yerlikaya’nın bakan olduğu günden bu yana ilk kez akşam saatlerinde milletvekillerinin yemek yediği alt salona geldiğini belirtti.

Saat 19.00 civarında gerçekleştiğini ifade ettiği olayda, Yerlikaya’nın kalabalık bir grupla birlikte masa ayarlamaya çalıştığını aktardı.

Uzun süre ayakta beklediler

Türkkan paylaşımında, Yerlikaya ve beraberindekilerin bir süre ayakta kaldığını ve o sırada Bakan’ın yanında herhangi bir milletvekili görmediğini ifade etti.

Meclis lokantasında bulunan AK Parti milletvekillerinden hiçbirinin Yerlikaya’nın yanına gitmediğini öne süren Türkkan, bu durumu dikkat çekici olarak değerlendirdi.

“Ya önceden biliyorlardı ya da itibar kaybı vardı”

Türkkan, yaşanan tabloya ilişkin iki ihtimal üzerinde durdu. Milletvekillerinin görev değişikliğini önceden biliyor olabileceğini ya da Yerlikaya’nın parti içinde itibar kaybı yaşamış olabileceğini savundu.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından yapılan bu paylaşım, siyasi kulislerde “değişim önceden biliniyor muydu?” sorusunu da beraberinde getirdi.