Son Mühür/ Müslüm Karaaslan- KKTC’nin her bölgesinin, her geçen gün daha da geliştiğini, yatırım konusunda cazibe merkezi olmaya başladığını vurgulayan İşadamı Şeker, özellikle turizm, inşaat ve yiyecek-içecek sektörlerinde KKTC’de iyi bir potansiyel olduğuna dikkat çekti. Şeker, Başkan Alakuş ve yönetim kurulu üyelerini de KKTC’ye davet ederek yatırımlara ilişkin projelerde birlikte hareket etmenin türlü avantajlar sağlayacağını ifade etti.

“KKTC’ye yatırım yapmak isteriz”

İşadamı Murat Şeker’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ege Bölgesi İş İnsanları Federasyonu Başkanı Serhun Alakuş ise uzun zamandır KKTC’ye yatırım konusunun gündemlerinde olduğunu, farklı sektörlerde hizmet veren üyelerinin yatırıma sıcak baktığını ve Ramazan Bayramı’nın ardından KKTC’ye ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Oradaki potansiyelin farkında olduklarını ve prestij ve kazanç konusunda KKTC’li şirketlerle işbirliği yapmak istediklerinin altını çizen Alakuş federasyonun kuruluş amaçlarına ilişkin de bilgiler verdi.

Alakuş, “Federasyon ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel, turistik vb. alanlarda aktif olarak çalışmak, bu alanların sorunlarının çözümünde rol alarak ülkemizi daha ileri bir seviyeye taşıma duygu ve düşüncesi ile hareket etmektir. Bu amaçla ülkemizin tanıtılmasında, gelişmesinde ve sorunlara yönelik çalışma yapan ve yapacak olanların bir araya gelmelerini sağlamak ve oluşturulan federasyonu buluşma noktası haline getirmektir” diye konuştu.