Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir örgütünde, parti ve kent gündemine ilişkin değerlendirme, eleştiri ve önerilerin ele alındığı buluşmaların ikincisi 15 Şubat Pazar günü yapılacak.

Eski ilçe başkanlarını bir araya getirecek toplantının, Bayraklı’daki Kırçiçeği Restoran’da saat 10.30’da gerçekleşmesi planlanıyor. Toplantı öncesinde, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün davet edilmesine rağmen olumlu dönüş yapmadığı ve randevu taleplerine yanıt vermediği yönünde iddialar öne sürüldü.

“Muhalif çizgide olmadık”

İddialara cevap veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Karabağlar Belediyesi'nin Eski Meclis Üyesi, CHP Konak’ın eski ilçe başkanı Uğur Yelekli, “İl Başkanı Güç’ün toplantıya katılmayacağı ya da randevu vermediği şeklinde öne sürülenler bilgi kirliliği. Kendi aramızda konuştuğumuzda, yola çıktığımızda bu buluşmalarımız partimize başkaldırı değil eskiden görev yapmış arkadaşlarımız ile birbirimizi hatırlamak ve ifade etmek anlamındaydı. Hiçbir şekilde muhalif çizgide olmadık. İl başkanımız da katılmak isterse davet ederiz demiştik” dedi.

“Bizi muhalif grup gibi gösterip, algı yaratılmaya çalışılıyor”

Çağatay Güç’ten randevu talep ettiklerini söyleyen CHP’li Yelekli, “Gelip gelmeyeceği olay başka bir boyut. Bizi muhalif grup gibi gösterip, algı yaratılmaya çalışılıyor. Başkan Güç’ün zamanı uygun olursa gelir ama hiçbir zaman bize kötü baktığını ifade etmedi. Saygı çerçevesinde randevu talep ettik, dönüş yapar. Bizim toplantımız bana göre örgütte genel kabul gördü. Geçmişte emek vermiş bu partinin mensupları olarak bir araya geliyoruz” dedi.

“Toplantılarımız devam edecek daha da büyüyebilir”

Partide gördükleri eksikleri değerlendirdiklerini söyleyen CHP’li Yelekli, “Partimizin İzmir’de kazanması için çaba göstermişler olarak, şuanda partide eksik gördüğümüz şeyler dile getirmek için böyle bir toplantı yapıyoruz. Bu eksiklerin giderilmesi için toplantılarımız devam edecek. Belki daha da büyür. Eski meclis üyeleri de katılabilir. Partimizin bir arada durması gereken dönemdeyiz. Seçilmiş belediye başkanlarımız parti değiştirmeye başladı. O yüzden aday belirlemenin yanlışlarını da değerlendirmek gerekir. Bizler de yanlışları değerlendirerek, bir öneri şeklinde daha doğru zemine oturması için partimize önerge veriyoruz” diye konuştu.

“Aytekin ve Zeybek belediyelerdeki sorunlar nedeniyle geldi”

Öte yandan CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Ensar Aytekin, dün ve bugün CHP İzmir İl Binası’nda belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla saatler süren toplantılar gerçekleştirdi.

İzmir’deki belediyelerde yaşanan sorunların ele alındığı görüşmeler sürerken, eski ilçe başkanlarının buluşmalarının da bu toplantıların gündemine girip girmeyeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Konak eski İlçe Başkanı Uğur Yelekli, Genel Merkez heyetiyle bir görüşme talebi ya da planının bulunmadığını ifade etti. Yelekli, “Talep gelirse buluşuruz. Ancak öyle bir atmosfer yok. Muhalifi sindirme olarak bir şeyimiz yok. Onların da bizden bir talebi olmadı. İzmir’e belediyelerdeki sorunlar nedeniyle geldiler. Bizim onları meşgul edecek bir sorunumuz yok” dedi.

“Bizi sahaya çekin, görev verin”

Eski ilçe başkanlarına görev verilmesi gerektiğini belirten CHP’li Yelekli, “Bizim buluşmalarımız örgütü diri tutmak için yapılıyor. Örgütte temponun düştüğünü görüyoruz. Biz eskiden sürekli sahada, sokaktaydık. Bugün de aynısı olması gerekir. Bizi sahaya çekin, görev verin diyoruz. Köylere görevlendirin, kahvelere gönderin diyoruz” diye konuştu.