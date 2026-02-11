Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Seyhan İlçe Emniyet ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, sahte kimlikler ve dublörler kullanarak bankaları milyonlarca lira zarara uğratan organize bir suç örgütü deşifre edildi. Yaklaşık 10 milyon TL’lik haksız kazanç sağladığı belirlenen şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyon, yasa dışı yollarla temin edilen kişisel bilgilerin nasıl büyük bir dolandırıcılık ağına dönüştüğünü gözler önüne serdi. Aralarında suç örgütünün sözde yönetici kadrosunun da bulunduğu çok sayıda şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adalete teslim edildi.

Kod adlarıyla yönetilen karmaşık dolandırıcılık ağı

Soruşturmanın detaylarına göre, suç örgütünün hiyerarşik yapısı "Profesör", "Firavun" ve "Azad" kod isimli elebaşları etrafında şekillendi. Örgütün çalışma yöntemi ise teknolojiyle sahteciliği birleştiren cinsten. "Profesör" kod adlı Ö.F.Ö. ile "Azad" kod adlı A.B.’nin, internet üzerinden eriştikleri özel paneller vasıtasıyla, aralarında doktorların da bulunduğu kredi notu yüksek prestijli kişilerin verilerini ele geçirdiği anlaşıldı. Şebekenin teknik ayağını yürüten "Firavun" kod adlı Z.A.A.’nın ise bu hassas bilgileri, dış görünüşü mağdurlara benzeyen "dublörlerle" eşleştirerek profesyonel cihazlarla sahte kimlik kartları bastığı tespit edildi.

Bankaları hedef alan "Dublör" stratejisiyle 10 milyonluk vurgun

Hazırlanan gerçeğinden ayırt edilmesi zor sahte kimliklerle harekete geçen şebeke üyeleri, özellikle özel banka şubelerini hedef seçti. Dublör olarak kullanılan kişilerin, gerçek kimlik sahiplerinin yerine geçerek bankalardan yüklü miktarlarda kredi çektiği ve kredi kartları çıkarttığı belirlendi. Bu yöntemle toplamda 58 vatandaşı mağdur eden çetenin, bankacılık sistemini kullanarak yaklaşık 10 milyon TL nakit parayı kendi hesaplarına aktardığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin bir eve düzenlediği baskınla başlayan süreç, operasyonun derinleşmesiyle devasa bir suç mekanizmasının sonunu getirdi.

Şafak operasyonuyla yakalandılar: 12 şüpheli demir parmaklıklar ardında

Emniyet güçlerinin eş zamanlı olarak düzenlediği şafak operasyonunda, örgütün tepe kadrosu dahil 5'i kadın toplam 15 zanlı kıskıvrak yakalandı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda adeta bir "sahte kimlik fabrikası" ile karşılaşıldı. Ele geçirilen malzemeler arasında 28 sahte kimlik, hologram basım cihazları, boş kartlar, çok sayıda POS cihazı, ruhsatsız silahlar, suçtan elde edilen yüklü miktarda nakit para ve dijital materyaller yer aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında kadın dublörlerin de bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.