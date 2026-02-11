Son Mühür - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan ve 10 Türk Lirası değerinde yeni bir madeni para basıldığı yönündeki görsellerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Görseller yalanlandı

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görsellerle ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"10 TL değerinde madeni para olduğu yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmadığının altını çizen DMM, söz konusu görsellerin teknolojik araçlarla üretildiğine dikkati çekti. Vatandaşların resmi kaynaklara güvenmesi gerektiğini vurgulayan Merkez, açıklamada şu uyarıya yer verdi: "Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."