Son Mühür - Deutsche Bank sözcüsü, Jeffrey Epstein ile yürütülen ticari faaliyetlere ilişkin basına yaptığı açıklamada, bankanın 2020’den bu yana defalarca vurguladığı üzere Epstein’ı 2013 yılında müşteri olarak kabul etmenin bir hata olduğunu kabul ettiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, Epstein’ın Temmuz 2019’da tutuklanmasının hemen ardından yetkililerle temasa geçildiği ve yürütülen soruşturmalara tam destek verildiği ifade edildi.

''Geçmişteki bu ilişkiden dolayı...''

Finansal suçlarla mücadele süreçlerinin daha da güçlendirildiğini belirten Deutsche Bank sözcüsü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Deutsche Bank, bu konuyu denetleyici makamlarla istişare ederek sistematik bir şekilde ele almıştır. O tarihten bu yana eğitim, kontrol ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesine önemli yatırımlar yapılmış, finansal suçlarla mücadele kontrolleri ciddi oranda sıkılaştırılmıştır. Geçmişteki bu iş ilişkisinden dolayı derin pişmanlık duyuyoruz ve bu hatadan ders çıkardık."

Deutsche Bank Üst Yöneticisi Christian Sewing, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada bankanın yaşanan süreçten önemli dersler çıkardığını belirterek, “Elbette bu sürecin personel bazında sonuçları oldu” sözleriyle kurum içinde yapılan tasfiyelere dikkat çekmişti. Bankanın paylaştığı bilgilere göre Jeffrey Epstein, Ağustos 2013’te müşteri portföyüne dahil edilirken, söz konusu ticari ilişki Aralık 2018’de başlatılan “ilişkiyi sonlandırma” süreciyle kademeli olarak bitirildi.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan “Epstein Dosyaları”na dayandırılan uluslararası basın haberlerinde, Epstein’in banka bünyesinde 40’tan fazla hesap açtığı ve servetinin önemli bir kısmını bu kurum üzerinden yönettiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Tepkiler çığ gibi

Alman basınında yer alan haberlere göre, Alman Menkul Kıymet Sahiplerini Koruma Derneği (DSW) Başkan Yardımcısı ve avukat Klaus Nieding, Deutsche Bank’a Jeffrey Epstein ile ilgili süreçte daha fazla şeffaflık çağrısı yaptı. Nieding, 28 Mayıs 2026’da gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı öncesinde Epstein’e ilişkin tüm mali belgeler ile iş ilişkisi detaylarının kamuoyuna açık şekilde paylaşılması gerektiğini vurgulayarak, söylentilerin bankanın itibarına zarar vermemesi için bu belgelerin açıklanmasının önemli olduğunu ifade etti.