Son Mühür- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Beyaz Saray'daki zirvenin ardından New York'da düzenlediği basın toplantısında ''"CAATSA büyük bir problem. KAAN motorları var almayı beklediğimiz ama lisansı durmuş durumda. Onların gelmesi lazım ki KAAN'ın üretimi başlayabilsin." mesajı vermesi kafaları karıştırdı.

Kaan'ın üretimi durdu mu? sorusunun tartışıldığı süreçte AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

''Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın açıklamasından öğrendik, KAAN savaş uçağının üretimi, motor lisansı ABD kongresinden onaylanmadığı için durdurulmuş!

Bu noktada bir iletişim kazası olduğunu düşünüyorum.'' diyen Şamil Tayyar,

''Şöyle ki…

Malum, KAAN’ın test aşamasında General Electric’in ürettiği F-110 motoru kullanılıyordu.

Savunma Sanayi, test çalışmalarında kullanmak üzere firmadan 20 prototip motor daha istedi.

İşte ABD’den beklenen motorlar bunlardı.'' hatırlatmasında bulundu.



KAAN yerli motor kullanacak...



''TRMotor Savunma Sistemleri A.Ş ise yerli motor üretim çalışmalarını sürdürüyor, 2028’de üretime geçmeyi planlıyor.'' hatırlatmasında bulunan Tayyar,

''Ayrıca, Endonezya’ya satılması tasarlanan 48 adet beşinci nesil KAAN savaş uçağında ABD’nin engellediği F-110 motoru değil, yerli üretim motor kullanılacak.

Anlaşma böyle.

Dolayısıyla, ABD’nin yaptığı bir densizlik ama KAAN projesi yaptırıma rağmen devam ediyor.

Umutsuzluğa kapılmayın.'' mesajı verdi.