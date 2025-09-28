Son Mühür- Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden önemli teknik açıklamalarda bulundu. Depremin sadece büyüklüğü değil, oluşum mekanizması ve bölgesel tektonik hareketlerle ilişkisi de bilimsel bir çerçevede incelenmeye başlandı.

Depremin merkez üssünün Yemişli-Simav/Kütahya bölgesi olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, bölgenin sismik açıdan aktif bir yapı olan Simav Grabeni içinde yer aldığına dikkat çekti. Uzman, artçı sarsıntıların bölgede devam ettiğini ve bu durumun beklenen bir süreç olduğunu vurguladı.

Depremin mekanizması: K-G gerilme ve batıya kaçış

Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya depreminin temel sebebini ve mekanizmasını detaylıca açıkladı. Görür'e göre bölge, Kuzey-Güney (K-G) yönlü bir gerilme altında bulunuyor.

Bu gerilmenin ana kaynağı ise, Ege Bölgesi'nin genişleme rejimi içinde yer alan ve genel olarak Anadolu Levhasının batıya doğru kaçışına bağlı olan tektonik hareketlerdir. Görür, bu hareketlerin bölgede normal atımlı faylar üzerinde enerji birikimine yol açtığını belirtti. Simav'da meydana gelen son depremin de bu normal atımlı faylardan biri üzerinde gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu tür faylarda bloklar, gerilmenin etkisiyle birbirinden uzaklaşır ve düşey yönde hareket eder.

Depreme neden olan fay ve yön bilgileri

Prof. Dr. Görür, depremin spesifik olarak hangi fay hattında gerçekleştiği bilgisini net olarak belirtmese de, Simav Grabeni içindeki normal atımlı fay sistemlerinden birini işaret etti. Bu fay sistemleri, Kütahya ve çevresindeki sismik aktivitenin ana kaynağını oluşturur. Depremdeki hareketin yönleri ise, bölgeyi domine eden K-G gerilme rejimiyle uyumlu olarak, doğu-batı uzanımlı bir fay üzerinde dikey bir atımla gerçekleştiği anlamına geliyor.

Görür, bölgede artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini belirterek, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.