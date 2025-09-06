Türkiye'nin gündemine Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan oturmuş durumda. Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın sabah saatlerinde görevden uzaklaştırıldığı açıklanmıştı. Ardından akşam saatlerinde ise, İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi düşmüştü. Yaşananların ardından, AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Kirli işe bulaşan herkes hesabını verecek!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tayyar, "İlker Aslan. Emniyet Müdürü. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirakinden ihale alan E.T ile belediye arasında rüşvete aracılık etmiş. Fazlı Ateş aracılığıyla girdiği kirli ilişkilerden haksız kazanç elde etmiş.

Eşinin de Ateş’in şirketinde SGK kaydı varmış ve her ay düzenli ödeme alıyormuş. Savcılık, Arslan hakkında nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve haksız mal edinme gerekçesiyle gözaltı kararı vermiş. Bu vesileyle, ilk önce harekete geçip iddiaların üzerine giden İçişleri Bakanlığını kutluyorum. Kimse kusura bakmasın, kirli işe bulaşan herkes hesabını verecek, vermelidir.