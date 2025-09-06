Son Mühür- Gazeteci ve AK Partili Eski Milletvekili Şamil Tayyar, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12 yıllık zorunlu eğitim süresini kısaltma girişimini değerlendirdi. Tayyar, özellikle yükseköğretimde hazırlık sınıfı ve 4 yıllık lisans programının birlikte ele alındığında gençlerin hayata geç atılmak zorunda kaldığını belirtti.

LİSE SON SINIFLAR FİİLEN PROGRAM DIŞI KALDI"

Tayyar, lise son sınıfların ise fiilen program dışında olduğunu vurgulayarak, “Zaten lise son sınıflar, kâğıt üzerinde kaldı, fiilen program dışıdır. Uzmanlar doğru çözümü bulacaktır, bir veli olarak önerim, üniversitelere de el atılsın” ifadelerini kullandı.

"KONVANSİYONEL EĞİTİM MODELİ GELECEĞİ YAKALAYAMIYOR"

Hazırlık sınıflarının kaldırılması ve üniversite eğitim sürelerinin kısaltılmasının çözüm olabileceğini belirten Tayyar, değişen dünya koşullarına dikkat çekti: “Devir değişti, çağ gelişti, yapay zeka doğdu, bilgi edinme kanalları çoğaldı. Yeni nesil daha çok bilgiyi daha kısa sürede öğrenebiliyor. Velhasıl konvansiyonel eğitim modeli geleceği kavramıyor.”

"EĞİTİMDE ZAMAN İSRAFINA KARŞI ÇÖZÜM ÇAĞRISI"

Tayyar, eğitim sistemindeki zaman kaybına da dikkat çekerek, “Ana okulundan üniversite sonuna kadar ciddi bir vakit israfı var, mutlaka çare bulunmalıdır. Niyet hayır, akıbet de hayır olur İnşallah” dedi.