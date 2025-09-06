CHP, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atanmasının ardından olağanüstü kurultay kararı alırken Grup Başkanvekili Murat Emir’den açıklama geldi. “'Parti benim' diyerek iktidarla pazarlığa soyunanlar… İktidarın yargısından medet umarak koltuk kapmaca oynayanlar… Sarayın borazanına dönüşenler… Onların trenine vagon olanlar…” diye tepki gösteren Emir, “Eğer bu partide bir gücünüz varsa buyurun gelin” diyerek çağrı yaptı.

CHP, 900’ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. Kurultay, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek. Karar delege iradesi ile alındı. Bu şartlarda 15 Eylül’de mutlak butlan kararı alınsa dahi olağanüstü kurultay delege kararı ile alındığı için yapılabilecek.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabı üzerinden olağanüstü kurultaya ilişkin açıklama yaptı.

21 Eylül’de CHP’nin en üst karar organının toplanacağını vurgulayan Emir, şu ifadeleri kullandı:

“Partimiz, 900 delegemizin imzasıyla 21 Eylül’de olağanüstü kurultaya gidecek. Partimizin en yüksek karar organı olan kurultayımız; aylarca iftiraya uğrayan, onuru ayaklar altına alınmak istenen ama dimdik duran delegelerimizin iradesiyle toplanıyor. Bu karar, CHP’nin onurlu delegelerinin kararıdır. CHP yönetimi, delegelerinin iradesine saygı duyacak ve olağanüstü kurultayı gerçekleştirecektir. Açık çağrımdır: ‘Parti benim’ diyerek iktidarla pazarlığa soyunanlar… İktidarın yargısından medet umarak koltuk kapmaca oynayanlar… Sarayın sesine eklenip delegemize hakaret edenler, onurunu ayaklar altına almaya kalkanlar… Sarayın borazanına dönüşenler… Onların trenine vagon olanlar… İktidara yürüyen CHP’nin önünü kesmeye çalışanlar… 21 Eylül’de CHP’nin en üst karar organı toplanıyor. Eğer bu partide bir iddianız varsa, eğer bu partide bir gücünüz varsa buyurun gelin. CHP delegesi orada olacak, örgüt orada olacak, irade ortaya konulacak. Ama bilin ki en iyi bildiğiniz kumpaslar ve yargının sopası burada işe yaramaz! Hiç bilmediğiniz sahici mücadeleyle sınanacaksınız.”