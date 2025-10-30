Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan ve katılmayan isimler dikkat çekmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılmamasının yankıları sürerken, Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Büyük bir yıkımı önlemek için fırsat olabilir!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tayyar, "MHP’nin sessiz külliye boykotu, cumhur ittifakı fay hattındaki birikmiş enerjiyi kademeli boşaltarak büyük bir yıkımı önlemek için fırsat olabilir. Belki küçük bir molaya, biraz duraksayıp nefes almaya, yakın geçmişi muhasebeleştirip güven tazelemeye ihtiyaç var. Zira, Devlet Bey’in de MHP yönetiminin de keyfini kaçıran Kıbrıs’tan çözüm sürecine, atamalardan İstanbul soruşturmalarına kadar olaylar dizisi hayli kabarık.

Devlet nizamına uymayan bir paralel yapının oluştuğunu ve siyasetin rotasını belirlediğini düşünüyorlar. Naçizane, kişisel olarak katıldığım/katılmadığım tarafları var ama siyaset kurumunun kendi gündemine hükmedemediğini düşünenlerdenim. Misal. Türkiye her sabah bir operasyonla uyanırken, hükümet, yüzyılın konut projesi gibi önceliklerini pozitif gündemde tutamıyor. Oysa, iktidar, oluşturulan gündemin rüzgârına kapılmak yerine, kendi oluşturduğu gündemin rüzgarıyla sağı solu sarsmalıydı.

Özetle. Siyaset kurumu, iç ihtilafları giderip dizginleri eline almalıdır." ifadelerini kullandı.