CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Mitinglerin bu haftaki durağı ise Esenyurt oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt halkına seslenerek önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu bir suçsa bu suçun sahibi benim!"

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında konuşan Özel, "Prof. Dr. Ahmet Özer, ömrünü Türk-Kürt kardeşliğine adamış bir bilim insanı. Buradan Türkiye'ye Esenyurt İttifakının sesini duyurduk, kardeşliğin kazandırabileceğini gösterdik. Yüzde 51 oyla Esenyurt'u Ahmet Özer'e teslim ettiniz. Bizi göreve çağıran, halkçı bir belediyeciliğin Esenyurt'un hak ettiğini düşünen vatandaşlarımızdır. Özer 209 günde, aşevi açtı, kreş açtı, 600 öğrenciye eğitim desteği verdi, 3 bin öğrenciye kurs hizmeti verdi, 23 okulun onarımını üstlendi, 100 bin ton asfalt attı, Kıraç ve Sanayi Bölgesindeki imar sorununu çözdü, planladığı 5 festivalin 3'üne katılabildi. 'Teröre destek veriyor' diye tutukladılar. Kent uzlaşısı suç sayıldı. "Batıda belediye kazanacak gücü olmayan Kürtlerin oyu alınmış ve onlara temsil imkanı tanınmıştır." denildi. Diyorlar ki, 'Kürtlere hak etmedikleri bir temsil verdiniz' Bu bir suçsa bu suçun sahibi benim. Açıkça ifade ediyorum, DEM kendi siyaseti olan, saygn siyasetçileri olan bir partidir. Ama Kürtler DEM'den, DEM Kürtlerden ibaret değildir." ifadelerini kullandı.

"Tutuksuz yargılama bekliyoruz!"

"Diyorlar ki bir hemşerisi ölmüş, anneleri ölen kişiye 'Anneniz sizin gibi çok kıymetli evlatlar yetiştirdi' demiş. O evlatlardan biri terör örgütüne kayıtlıymış. Taziye ya. Taziye verilen başka kardeş, örgüte kayıtlı başka kardeş. Eğer o telefondan terör örgütü üyesi çıkıyorsa AKP'lilerden daniskası çıkar.

Belediye Başkanı Yardımcısı İbrahim Halil Çalış hakkında Siyami Ersek Hastanesi kalp kapakçığının değişmesini söyledi. Tutukluyken yapılmasın deniliyor. Tenzip tutanağının son gününü bekliyoruz. Hepsi için tutuksuz yargılama bekliyoruz. Ahmet Hocayı sözde terörle alıp tutukladılar. Geçen sene 1 Ekim itibariyle süreç başladı. Adına bir şey de koymadılar. Biz cesaretle desteklemeye devam ediyoruz. Ahmet Özer'in tutukluluğu kalkacak diye onun tutukluluğunu yedeklediler. Terör dosyasından derhal beraat bekliyoruz."

"Utanmadan casus demeye kalkıyorlar!"

Casusluk soruşturması hakkında da konuşan Özel, "59 araç AK Parti İl Başkanlığı’na verilmiş, buna İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik verdi. Devlet malı kullanılmış ‘takipsizlik veriyorum’ diyorsun. Sen bunu takip etme ama ben bu dosyayı da AK Parti kayırmacılıklarını da ömrüm yettiğince takip etmezsem, yakandan elimi çekersem namussuzum.

Bu Hüseyin Gün denilen kişinin Ekrem İmamoğlu'yla sadece bir fotoğrafı var. Oysa AKP'li milletvekilleriyle birlik İngiltere'de Lordlar Kamerası'na gidip, orada Türkiye oturumuna katılmışlığı var.

Türkiye'de herkesin bilgileri internetten satılıyor. 4 milyon İstanbullu ‘İstanbul Senin’i’ kullanmış bunun serveri yurt dışındaymış. Bütün devlet bankalarının verileri yurt dışındaki bulut hesaplarında tutuluyor, bunu herkes biliyor ama utanmadan İstanbul'a bu karayı çalarak İBB Başkanımıza ‘casus’ demeye kalkıyorlar." ifadelerini kullandı.