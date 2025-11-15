19 Mart 2025’te gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun kişisel X (Twitter) hesabına 8 Mayıs’ta Türkiye’den erişim engeli getirilmişti. İmamoğlu’nun paylaşımlarını sürdürdüğü “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” adlı X hesabına da erişim engeli uygulanması kararlaştırıldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, alınan kararları sert sözlerle eleştirerek, iddianamenin “hukuk metni değil, baştan sona siyasi paçavra” olduğunu savundu. Emir, sosyal medya hesaplarının kapatılmasını eleştirerek, “Biz arkadaşlarımıza öyle güveniyoruz ki TRT duruşmaları canlı yayınlasın diyoruz. Siz ise 8 savcının elinden çıkmış o paçavranıza bile güvenemiyorsunuz” dedi.

Karar, İmamoğlu’nun ve ekibinin kamuoyuna doğrudan ulaşmasını engelleyen bir adım olarak yorumlandı ve sosyal medya platformlarında tepkilere yol açtı.