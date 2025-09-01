Son Mühür- Önümüzdeki yıl hem ev sahiplerini hem de kiracıları yeni zamlı emlak rayiç bedelleri nedeniyle zorlu bir süreç bekliyor olacak.

Kimi yerde 20 kata varan artışların olduğu belirtilen yeni emlak rayiç bedelini esas alan emlak vergisi de cüzdanları vuracak artışa sahne olabilecek.

Bu işin sorumlusu belediyeler mi?

Sorunun büyüklüğü konusundaki uyarılarıyla dikkati çeken AK Parti eski milletvekili gazeteci ve yazar Şamil Tayyar,

‘’Rayiç bedel sorunu giderek büyüyor, yarından itibaren mahkemelere iptal başvuruları yağacak.

1/7 Eylül tarihleri arasında davaların açılması gerekiyormuş, hatırlatalım.’’ Uyarısında bulundu.

‘’Peki bu krizin sorumlusu kim?’’ diye soran Tayyar,

‘’Cevabı en çok merak edilen bir soru da bu.

Emlak vergisi, arsa metrekare birim değerleri ve inşaat maliyet bedelleri esas alınarak 4 yılda bir hesaplanıyor, ayrıca her yıl değerleme oranının yarısı kadar arttırılıyor.

Emlak vergisi tümüyle belediyeler tarafından tahsil ediliyor.

Maliye, Tapu, Belediye, Sanayi ve Ticaret Odası temsilcilerinin yer aldığı takdir komisyonu nihai kararı verirken, belediyeler nezdinde kurulan takdir komisyonunun belirlediği arsa metrekare birim değerlerini esas alıyor.

Yani.

Hangi sokakta, hangi caddede arsa bedeli nedir, ilgili belediye belirliyor.

Yüzde 2 bine varan fahiş artışların asli müsebbibi belediyelerdir.

Belediyeler bu haltı yese de sonuçları genel siyaseti etkileyecek, toplumsal huzuru bozacak niteliktedir.

Hükümetin soruna el atarak, rayiç bedellerindeki fahiş artışı önleyecek yasal düzenleme çıkarması gerekir diye düşünüyorum.

Umarım, yapar.’’ Çağrısında bulundu.

Tanju Özcan’a göre tablo tam tersi...

Emlak rayiç bedeldeki artışın sorumlusu olarak belediyeleri gösteren Şamil Tayyar’ın aksine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan topu iktidara attı.

‘’Emlak vergi oranları ve rayiç değerler belediyeler tarafından değil, 9 kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor.’’ Diyen Özcan,

‘’Hükümete yakın kaynaklar, emlak vergilerini belediyeler artırıyor diye yalan üzerine kurulu bir algı operasyonu sürdürüyorlar.

Oysaki rayiç bedel artışlarından en büyük kazancı Tapu Müdürlükleri ve Vergi Daireleri üzerinden merkezî hükümet almaktadır.’’ Hatırlatmasında bulundu.