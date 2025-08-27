Son Mühür- AK Parti eski milletvekili gazeteci yazar Şamil Tayyar, MHP’ye yakın isimlerin gözaltına alınması nedeniyle Cumhur İttifakı’nda çatlak var iddiasının doğru olmadığını savundu.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 954.Yıldönümü kutlamalarında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la MHP lideri Devlet Bahçeli arasında bir sorun olmadığının altını çizen Tayyar mesajında, Selahattin Yılmaz’ın gözaltına alınmasından önce Bahçeli’ye bilgi verildiğini öne sürdü.

Şamil Tayyar mesajında şunları söyledi.

Abartılı anlamlar yükleniyor...

‘’Son İBB operasyonuyla ilişkilendirilen bu fotoğraf karesine abartılı anlamlar yüklendi, kriz senaryosuna malzeme yapanlar oldu.

Oysa işin aslı bambaşkaydı.

Selahattin Yılmaz’ın, itirafçı Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla tutuklanma haberi, MHP yönetimi açısından sürpriz değildi.

Zira, önceden bir vesile haberleri olmuştu.

Yargının önünü kapatmak yerine ‘Yılmaz’ın suçsuzluğunun yargı yoluyla ispatını’ tercih ettiler.

Erdemli bir davranıştır.

Bir bakıma ortak rızayla operasyon derinleşti, sonrasında MKE eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan da gözaltına alındı.

Operasyon ‘sanayi casusluğu’ iddiasıyla yeni bir boyut kazandı.

Belki yeni isimlerle daha da derinleşebilir.

Özetle.

Ortak rıza varsa çatlak neden olsun?

Aksine Cumhurbaşkanımız izin vermez, Devlet Bey de sineye çekmez.

Yani.

Bu fotoğraf karesinden muhalefete ekmek çıkmaz.’’

CHP’li Murat Emir: Alın size hukuk devleti...

Şamil Tayyar’ın açıklamalarına göndermede bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir,

‘’Açıkça söylüyor işte, hiç sıkılmadan çekinmeden…

“bağımsız yargımız” Selahattin Yılmaz ve İsmet Sayhan’ın tutuklanacağını MHP’ye önceden iletmiş, onayını aldıktan sonra harekete geçmiş, operasyon ortak rıza ile yapıldığı için de Cumhur çatlamazmış. Alın size hukuk devleti’’ mesajı verdi.