Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 8 Ekim’de tahliye edileceğine ilişkin sosyal medyada yer alan iddialar tartışma yarattı. İddialarda, Adalet Bakanlığı’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği hak ihlali kararına itiraz etmeyeceği ve tahliye sürecinin önünün açılacağı öne sürüldü.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Tayyar, “Demirtaş, Kobani davasında 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Artık tutuklu değil, hükümlü. Dosyası İstinaf’ta. AİHM kararına ise Adalet Bakanlığı itiraz hakkını kullandı. Dolayısıyla şu aşamada tahliyesi hukuken mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, 2014’teki Kobani olaylarıyla ilgili davada “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçundan 42 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti. Dosya, şu anda istinaf incelemesinde bulunuyor.

AİHM kararına itiraz süresi 8 Ekim’de doluyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz 2025 tarihinde açıkladığı ikinci ihlal kararında, Selahattin Demirtaş’ın 2019 yılında verilen tutuklama kararının hukuki dayanağının yetersiz olduğunu ve esasen siyasi saiklerle alındığını tespit etmişti. Mahkeme, Türkiye’ye söz konusu karara üç ay içinde itiraz etme hakkı tanımıştı. Bu süre, 8 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

AİHM kararına itiraz yapılmaması durumunda, kararın kesinleşeceği ve bağlayıcı bir nitelik kazanacağı ifade ediliyor. Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, eğer Adalet Bakanlığı itiraz hakkını kullanmazsa Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin AİHM kararını uygulamakla yükümlü olacağını açıkladı.

Diyarbakır Barosu da AİHM kararlarının bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek, 8 Ekim’e kadar herhangi bir itiraz gelmezse Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Baro, Mahkeme’nin tutuklamanın siyasi saiklerle yapıldığını ve Demirtaş’ın ifade özgürlüğü ile seçilme hakkının ihlal edildiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Buna karşın, MHP’li Feti Yıldız, AİHM kararlarının Anayasa’yı bağlayıcı nitelikte olduğunu hatırlatarak, Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini dile getirdi. Yıldız, “Elbette bazı adımlar atmak gerekir” ifadeleriyle AİHM kararlarının uygulanmasının önemine işaret etti.