Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir süredir tutuklu olan Fatih Altaylı’nın cezaevinden yaptığı gündem değerlendirmelerini sonlandırması ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak, AK Parti iktidarını eleştirdi.

Ali Babacan: Bu memleket hepimizin

AK Parti iktidarının hapiste dahi var gücü ile çalışan gazeteci Fatih Altaylı’nın sesini ve memlekete dair neşesinin susturduğunu vurgulayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İşini yapabilmek için hapiste dahi var gücü ile çalışan bir gazetecinin, Fatih Altaylı'nın sesini, hevesini, memlekete dair neşesini sonunda susturabildiniz. Fakat sanmayın ki bu suskunluk hep böyle devam edecek. Bu memleket hepimizin.” diye konuştu.

“Bir gün yargı da medya da bağımsız olacak”

Öte yandan, Türkiye’de bir gün yargının ve medyanın bağımsız olacağını söyleyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, konuyla ilgili yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir gün yargı da medya da bağımsız olacak. Bir gün ayrımlar ortadan kalkacak, bu memleket herkesin, her bir sesin olacak. Huzurlu ve umut dolu günlerde memleket meselelerini yeniden güven içerisinde konuşacağız. Memleketi tüm renkleri ve sesleri ile sevenlerin ülkesi kılacağız.”