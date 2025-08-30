Samet Jankovic, Türk teknoloji medyasında tanınan bir içerik üreticisi ve sosyal medya yöneticisi. ShiftDelete adlı teknoloji platformunda uzun süre editörlük ve video içerik üretimi yapan Jankovic, son günlerde iş yerinde yaşadığı bir olay nedeniyle gündeme geldi. ShiftDelete kurucusu Hakkı Alkan ile arasında geçen tartışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Samet Jankovic kimdir, neden gündemde ve ne oldu? İşte detaylar.

Samet Jankovic kimdir?

Samet Jankovic, 17 Ocak 1998 tarihinde İstanbul’da doğdu. Baba tarafından Yugoslavya göçmeni olan Jankovic, teknolojiye olan ilgisiyle genç yaşta medya sektörüne adım attı. Meslek hayatına Kuryenet’te başlayan Jankovic, 2016-2021 yılları arasında burada çalıştıktan sonra 2021’de ShiftDelete ekibine katıldı. Platformda teknoloji editörü, video içerik üreticisi ve sosyal medya yöneticisi olarak görev yaptı. Özellikle yeni çıkan akıllı telefonların inceleme videolarıyla tanınan Jankovic, Apple Pay, Tesla Model Y, Xiaomi Pad 5 Pro gibi ürünlere yönelik içerikleriyle dikkat çekti. Sosyal medyada @jankovicsamet kullanıcı adıyla aktif olan Jankovic, teknoloji dünyasında dinamik ve yenilikçi bir isim olarak biliniyor.

Neden gündemde?

Samet Jankovic, ShiftDelete adlı sitenin kurucusu Hakkı Alkan ile yaşadığı bir tartışma sonrası sosyal medyada gündem oldu. 29 Ağustos günü Jankovic, Instagram hikayesi ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alkan’ın kendisine ofiste bir cisim fırlattığını iddia etti. Jankovic, “Bunun hesabını vereceksin. O kamera kayıtlarını silersen adam değilsin. 7/24 telefonuna senkron olduğunu biliyorum. Şimdi her şeyi anlatma vakti” ifadeleriyle olayın ciddiyetini vurguladı. Ayrıca, dört yıl boyunca ek mesailerinin ödenmediğini, kendisine yapılan bir zammın iptal edildiğini ve mobbing’e maruz kaldığını öne sürdü. Bu iddialar, teknoloji camiasında ve sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı.

Ne oldu?

Olay, ShiftDelete ofisinde yaşanan bir fikir ayrılığının tartışmaya dönüşmesiyle başladı. Jankovic’in iddiasına göre, Hakkı Alkan kendisine çakıl taşlarıyla dolu bir saksı fırlattı ve bu cisim başına isabet etti. Jankovic, darp raporu alarak Alkan hakkında şikayette bulundu ve ShiftDelete ile yollarını ayırdı. Alkan ise yaptığı açıklamada, fırlattığı cismin ağır bir saksı değil, hafif bir çiçek dalı olduğunu savundu ve olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek özür diledi. Güvenlik kamerası kayıtlarının emniyete teslim edildiği belirtildi. Jankovic, hukuki süreç başlattığını ve “Keşke böyle olmasaydı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Olay, sosyal medyada geniş yankı bulurken, soruşturma devam ediyor ve güvenlik kamerası görüntüleriyle tarafların ifadeleri doğrultusunda yargı süreci şekilleniyor.