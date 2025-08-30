Türk tiyatro ve dizi dünyasının duayen isimlerinden Anta Toros’un 77 yaşında vefat etmesi, sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Usta oyuncunun geride bıraktığı kızı İrna Sakayan Torosyan, annesinin vefatıyla birlikte kamuoyunun dikkatini çekti. Peki, İrna Sakayan Torosyan kimdir, nereli, ne iş yapıyor ve ailesi hakkında neler biliniyor? İşte detaylar.

İrna Sakayan Torosyan kimdir?

İrna Sakayan Torosyan, 1972 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Anta Toros (Antaram Torosyan) ve babası tiyatro sanatçısı ve yönetmeni Misak Toros’un kızı olan İrna, aslen Türkiye Ermenisi kökenli. İstanbul’da büyüyen İrna, sanatla iç içe bir aile ortamında yetişti. Eğitim hayatına dair net bilgiler kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, annesinin ve babasının tiyatro dünyasındaki etkileri, onun kültürel ve sanatsal bir çevrede büyümesini sağladı. İrna, profesyonel anlamda tiyatro veya sinema sektöründe yer almamayı tercih etti ve daha çok özel hayatına odaklandı. Sosyal medyada aktif olmayan İrna, kamuoyunda genellikle ailesiyle bağlantılı olarak anılıyor.

Ailesi ve özel hayatı

İrna Sakayan Torosyan, Artür Büyüksakayan ile evli. Çiftin Serdar Büyüksakayan adında bir oğulları bulunuyor. İrna’nın babası Misak Toros, 2010 yılında hayatını kaybetti ve tiyatro camiasında önemli bir iz bırakan bir yönetmen ve oyuncu olarak tanındı. Annesi Anta Toros ise Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat ve Yarım Elma gibi yapımlardaki rolleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. İrna, ailesinin sanatsal mirasını taşıyan bir isim olmasına rağmen, kendi hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor. İstanbul’da yaşadığı bilinen İrna’nın mesleği veya iş hayatına dair kesin bilgiler kamuoyuna yansımadı.

Anta Toros’un vefatı ve sonrası

Anta Toros, 29 Ağustos günü 77 yaşında mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat haberi, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu tarafından duyuruldu. İrna Sakayan Torosyan, annesinin vefatıyla büyük bir kayıp yaşadı. Anta Toros’un cenaze törenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak cenazenin İstanbul’da defnedilmesi bekleniyor. İrna ve ailesi, bu süreçte taziye mesajlarıyla destekleniyor. Anta Toros’un vefatı sonrası sosyal medyada İrna’ya ve ailesine yönelik çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı. İrna’nın, annesinin sanatsal mirasını onurlandırmak için ileride kültürel veya sanatsal projelerde yer alıp almayacağı ise merak konusu.