Suriye haber ajansı SANA’ya göre Suriye İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı, Ürdün Dijital Ekonomi ve Girişimcilik Bakanlığı ve Ürdün Bilgi ve İletişim Teknolojileri Derneği işbirliğinde Şam’da Suriye-Ürdün Bilgi ve İletişim Teknolojileri Forumu düzenlendi. Forum kapsamında iki ülke arasında bilişim teknolojileri, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında çeşitli ortaklık anlaşmaları imzalandı.

Anlaşmalar aralık ayında yürürlüğe girecek

İmzalanan anlaşmaların aralık ayında yürürlüğe girmesi beklenirken, bu süreç iki ülke arasında teknolojik işbirliğinin derinleşmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

“Suriye pazarı Ürdünlü şirketlere açık”

Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel, Suriye pazarının Ürdünlü şirketlere açık olduğunu belirterek bu pazarda kalıcı bir varlık göstermek için derin bir piyasa anlayışının önem taşıdığını ifade etti. Heykel, ülkenin teknoloji sektörünün siber güvenlik, veri koruma ve dijital dönüşüm sistemleri gibi küresel kavramları benimsemesi gerektiğini söyledi.

Yatırım ve girişimcilik vurgusu

Heykel ayrıca Bakanlığın, bölgesel ve uluslararası yatırımları çekmek, teknolojik girişimcilik ortamı oluşturmak ve yeni kurulan şirketlerin büyümesini desteklemek için Yatırım İdaresi ile koordineli çalıştığını aktardı.

“İşbirliğini güçlendiren bir köprü”

Ürdün Dijital Ekonomi ve Girişimcilik Bakanı Sami Simeyrat ise forumun iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendiren bir köprü niteliği taşıdığını belirtti. Simeyrat, kamu ve özel sektör arasında iletişim ve teknoloji alanlarında yeni ortaklık fırsatlarının forum sayesinde değerlendirildiğini ifade etti.