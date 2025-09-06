Karabük'ün Yenice ilçesinde, tam 44 yıldır bir garajda özenle muhafaza edilen Fiat lisanslı Zastava 1100 model otomobil, 15 bin euroya el değiştirirken, bakımının tamamlanmasının ardından fuarlarda sergilenecek.

Almanya'da yaşayan Abidin Bostancı'nın babası Hüseyin Bostancı, 1980'li yıllarda çalıştığı yerden alacaklarına karşı Fiat lisanslı Zastava 1100 model otomobili satın aldı. Dönemin Yugoslavya'sında polis aracı olarak kullanılan Zastava 1100, Bostancı tarafından 1981 yılında memleketi Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyüne getirildi ve birkaç kez kullanıldıktan sonra garaja çekildi.

Türkiye’de tek, Avrupa’da nadir bulunuyor

Üzerine branda çekilen araç yaklaşık yarım asırdır kapalı garajda korunurken, yalnızca 23 bin kilometrede olan Zastava 1100, hiçbir modifikasyona uğramadan tamamen orijinal haliyle günümüze ulaştı. Boyası, döşemeleri, motoru ve iç aksamı ilk günkü gibi korundu, uzun süreli muhafaza sayesinde çürüme, paslanma veya deformasyon yaşamadı.

Araç, 15 bin euro bedelle yeni sahibine satıldı. Aracın Türkiye'ye 1981 yılında geldiğini belirten Abidin Bostancı, “Almanya'dan geldiği gibi garaja girdi. Burada 1-2 defa kullanıldı, ondan sonra hep garajda kaldı. 44 yıldır garajda duruyor ama tertemiz. Çok sağlamdır” dedi. Bostancı, ayrıca aracın Türkiye’de tek, Avrupa’da ise nadir bulunduğunu vurguladı.

Fuarlarda sergilenecek

Yeni sahibi Muhammet Kaya, 4 yıldır aracı almak için girişimlerde bulunduğunu belirterek, “15 bin euro bedelle aracı satın aldık. Şu an görünen masraf en az 5 bin euro. Daha sonra iki-üç fuar için söz aldık. Muayeneye gittikten sonra İstanbul’daki fuara girecek ve hedefimiz aracı yurtdışındaki fuarlara taşımak. Oradan sonra hatıra olarak tezgâhımızda duracak” ifadelerini kullandı.

Kaya, aracın tamamen orijinal olduğunu ifade ederek, “Kromları hiç bozulmamış, hiçbir yıpranma yok. O gün nasıl konulduysa bugün de aynı şekilde. Şimdi İstanbul Esenyurt’taki Fiat bayisine gidecek, orada tamir olacak. Sonra Kapaklı’daki firmamızda koruyacağız ve fuarlara götüreceğiz” dedi.