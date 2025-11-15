Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görev yapan Hatice Ü.’nün kullandığı 45 A 59624 plakalı resmi polis aracının park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu şehit düşen Ali Barut için ilk tören Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapıldı.

Törenin ardından Barut’un naaşı, Salihli’nin Aksoy Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Helallik alınmasının ardından cenaze, Kapancı Mahallesi’ne götürüldü.

Gözyaşları içinde uğurlandı

Kapancı Mahallesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte, evli ve iki çocuk babası Şehit Polis Memuru Ali Barut mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Barut’un eşi Saadet Barut, annesi Cennet Barut ve yakınları gözyaşı döktü.

Geniş katılım

Cenazeye; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ağır yaralanan polis memurunun tedavisi sürüyor

Aynı kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ü.’nün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.