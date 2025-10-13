Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun, İstanbul’da evine dönerken kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilmiş halde bulunmuştu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Tosun’un, günlerdir yoğun bakımda sürdürülen yaşam mücadelesi acı bir haberle son buldu.

Gazeteci Fatoş Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti. Aileye bilgi veren doktorlar, yapacağımız herşeyi yaptık 'ışık yok' demişler.” ifadelerini kullanarak gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Beyin kanamasıyla yoğun bakıma alınmıştı

Hakan Tosun, beyin kanaması geçirmesi nedeniyle acil olarak yoğun bakıma alınmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Tosun’un durumu ağır seyrediyordu. Ailesi, hastane önünde yaptığı açıklamada yetkililerin geç haberdar edilmesi ve kayıp sürecindeki ihmaller nedeniyle tepki göstermişti.

Ailesinin feryadı: ‘Sekiz saat sonra haber aldık’

Tosun ailesi, hastane önünde yaptığı açıklamada olayın karanlık yönlerine dikkat çekti. Aile üyeleri, kayıp başvurusunun ardından saatlerce hiçbir bilgi alamadıklarını ve güvenlik birimlerinin ilgisiz kaldığını ileri sürdü.

Ailenin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Neden Hakan Tosun’a biz kayıtlarda ulaşamadık?

Neden kayıp başvurusundan sekiz saat sonra haber geldi?

Bu gecikmenin sorumluları kim olacak?”

İki kişi tutuklandı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Hakan Bozyurt, iki şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Tutuklanan kişilerin kimlikleri ve saldırının gerekçesine dair detaylar ise henüz kamuoyuna yansımadı.

Basın camiasında büyük üzüntü

Gazeteci Hakan Tosun’un beyin ölümünün gerçekleşmesi, basın camiasında derin üzüntü yarattı. Meslektaşları ve insan hakları örgütleri, saldırının aydınlatılması ve faillerin en ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu.