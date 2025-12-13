Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede, füzenin aerodinamik yapısı, itki sistemi ve güdüm hassasiyeti üzerindeki son güncellemeler başarıyla doğrulandı. Uzmanlar, Tayfun'un sahip olduğu menzil ve yıkıcı güç ile Türkiye'nin "A2/AD" (Erişimi Engelleme/Bölgeden Men Etme) stratejisinin bel kemiğini oluşturacağını vurguladı.

Teknik Bakış: Tayfun Füzesi Künyesi

Tayfun, Türkiye'nin ilk "Kısa Menzilli Balistik Füze" (SRBM) sistemi olarak literatüre girdi. Sahadaki operasyonel yetenekleri ve teknik altyapısı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

Teknik Özellik Detay / Değer Sınıfı Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM) Üretici ROKETSAN Tahmini Menzil 561 km (İlk Test) - 800+ km (Geliştirilmiş Bloklar) Platform 8x8 Taktik Tekerlekli Araç (Bora Fırlatma Aracı Türevi) Güdüm Sistemi ANS (Ataletsel Navigasyon) + KKS (Küresel Konumlandırma) Harp Başlığı Tipi Yüksek İnfilaklı, Parçacık Etkili, Zırh Delici (Modüler) Motor Teknolojisi Kompozit Katı Yakıtlı Roket Motoru Hazırlık Süresi Çok Kısa Sürede Atışa Hazır Hale Gelme (Shoot-and-Scoot)

Özellikleri ve Menzil... Projenin Evrimi: Bora'dan Tayfun'a Geçiş

Tayfun Projesi, gökten inen bir mucize değil, Türk mühendisliğinin Bora füzesi ile kazandığı deneyimin bir üst lige taşınmış halidir. Bora füzesi taktik sahada 280+ km menziliyle etkili olurken, Tayfun bu sınırı aşarak Türkiye'ye stratejik bir şemsiye sağladı.

İki sistem arasındaki farklar ve Tayfun'un getirdiği yenilikler şu şekilde karşılaştırılabilir:

Özellik Bora (Taktik Füze) Tayfun (Stratejik Füze) Menzil Kapasitesi 280+ Kilometre 500 - 1000 Kilometre (Blok Seviyesine Göre) Stratejik Etki Cephe Hattı ve Yakın Derinlik Ülke Sınırları Ötesi ve Stratejik Merkezler Füze Çapı 610 mm Artırılmış Çap (Daha fazla yakıt ve harp başlığı) Kullanım Amacı Düşman Birlikleri, Lojistik Hatlar Kritik Tesisler, Hava Üsleri, Komuta Merkezleri

Roketsan Tayfun Projesi'nin Geleceği: Blok Yapılanması

Tayfun projesi tek bir füzeden ibaret değil, gelişime açık bir aile olarak tasarlandı. Rize'deki testin ardından savunma kulislerinde konuşulan "Tayfun Blok-4" varyantı, projenin nihai hedefinin 1000 kilometre menzili aşmak olduğunu gösteriyor.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin işaret ettiği "teknolojik olgunluk", füzenin sadece menzilinin uzatılması değil, aynı zamanda düşman hava savunma sistemlerini atlatabilecek "manevra kabiliyetli harp başlığı" teknolojisine de evrildiğini gösteriyor. 2025 yılı sonu itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde batarya sayısının artırılması ve füzenin caydırıcılık gücünün Ege ile Doğu Akdeniz'de aktif olarak kullanılması planlanıyor.