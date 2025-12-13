Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede, füzenin aerodinamik yapısı, itki sistemi ve güdüm hassasiyeti üzerindeki son güncellemeler başarıyla doğrulandı. Uzmanlar, Tayfun'un sahip olduğu menzil ve yıkıcı güç ile Türkiye'nin "A2/AD" (Erişimi Engelleme/Bölgeden Men Etme) stratejisinin bel kemiğini oluşturacağını vurguladı.

Roketsan Tayfun Infografik 1024X558

Teknik Bakış: Tayfun Füzesi Künyesi

Tayfun, Türkiye'nin ilk "Kısa Menzilli Balistik Füze" (SRBM) sistemi olarak literatüre girdi. Sahadaki operasyonel yetenekleri ve teknik altyapısı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

Teknik Özellik

Detay / Değer

Sınıfı

Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)

Üretici

ROKETSAN

Tahmini Menzil

561 km (İlk Test) - 800+ km (Geliştirilmiş Bloklar)

Platform

8x8 Taktik Tekerlekli Araç (Bora Fırlatma Aracı Türevi)

Güdüm Sistemi

ANS (Ataletsel Navigasyon) + KKS (Küresel Konumlandırma)

Harp Başlığı Tipi

Yüksek İnfilaklı, Parçacık Etkili, Zırh Delici (Modüler)

Motor Teknolojisi

Kompozit Katı Yakıtlı Roket Motoru

Hazırlık Süresi

Çok Kısa Sürede Atışa Hazır Hale Gelme (Shoot-and-Scoot)

Roketsan Tayfun Fuze

Özellikleri ve Menzil... Projenin Evrimi: Bora'dan Tayfun'a Geçiş

Tayfun Projesi, gökten inen bir mucize değil, Türk mühendisliğinin Bora füzesi ile kazandığı deneyimin bir üst lige taşınmış halidir. Bora füzesi taktik sahada 280+ km menziliyle etkili olurken, Tayfun bu sınırı aşarak Türkiye'ye stratejik bir şemsiye sağladı.

İki sistem arasındaki farklar ve Tayfun'un getirdiği yenilikler şu şekilde karşılaştırılabilir:

Roketsan Tayfun Yeni

Özellik

Bora (Taktik Füze)

Tayfun (Stratejik Füze)

Menzil Kapasitesi

280+ Kilometre

500 - 1000 Kilometre (Blok Seviyesine Göre)

Stratejik Etki

Cephe Hattı ve Yakın Derinlik

Ülke Sınırları Ötesi ve Stratejik Merkezler

Füze Çapı

610 mm

Artırılmış Çap (Daha fazla yakıt ve harp başlığı)

Kullanım Amacı

Düşman Birlikleri, Lojistik Hatlar

Kritik Tesisler, Hava Üsleri, Komuta Merkezleri

Roketsan Tayfun Projesi'nin Geleceği: Blok Yapılanması

Tayfun projesi tek bir füzeden ibaret değil, gelişime açık bir aile olarak tasarlandı. Rize'deki testin ardından savunma kulislerinde konuşulan "Tayfun Blok-4" varyantı, projenin nihai hedefinin 1000 kilometre menzili aşmak olduğunu gösteriyor.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin işaret ettiği "teknolojik olgunluk", füzenin sadece menzilinin uzatılması değil, aynı zamanda düşman hava savunma sistemlerini atlatabilecek "manevra kabiliyetli harp başlığı" teknolojisine de evrildiğini gösteriyor. 2025 yılı sonu itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde batarya sayısının artırılması ve füzenin caydırıcılık gücünün Ege ile Doğu Akdeniz'de aktif olarak kullanılması planlanıyor.

