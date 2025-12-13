Osman Günden / Son Mühür - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci sona yaklaşmış durumda.

19 Aralık son gün

Depreme dayanıklı, güvenli ve erişilebilir konut hedefiyle hayata geçirilen projeye bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyon kişi başvurdu. Başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık Perşembe günü, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık Cuma günü sona erecek.

Farklı daire seçenekleri bulunuyor

Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, farklı ihtiyaçlara göre tasarlandı. Buna göre 55 metrekarelik 1+1, 65 metrekarelik 2+1 ve 80 metrekarelik 2+1 daire seçenekleri bulunuyor. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde projede bazı gruplara özel kontenjanlar da ayrıldı. Konutların yüzde 20’si emeklilere, yüzde 20’si 18-30 yaş arası gençlere, yüzde 10’u üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere tahsis edilecek. Ayrıca engelli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler için de yüzde 5’erlik kontenjan ayrılması planlanıyor. Kiralık daireler de mevcut İstanbul’da hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi" kapsamında, belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlar kiralık konutlardan faydalanabilecek. Bu projede hak sahipleri de kura yöntemiyle belirlenecek. Kuralar ne zaman? Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, hak sahiplerini belirleyecek kura takvimi başlayacak. İlk kuraların 29 Aralık’ta çekilmesi planlanırken, kura sürecinin Şubat 2026’ya kadar sürmesi öngörülüyor. Hak sahiplerine ilk konut teslimlerinin ise Mart 2027 tarihinde yapılması hedefleniyor.