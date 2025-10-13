Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alınmıştı. Gülsunar, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada “Gözaltına alındım” diyerek durumu kamuoyuyla paylaşmıştı.

İddiaya göre Gülsunar, “Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek meşru mudur değil midir?” sorusunu yönelttiği anket nedeniyle gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Gülsunar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avukat Hasan Sınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Emrah Gülsunar tutuklandı” diyerek kararı duyurdu.

“Anket Venezuela üzerineydi”

Gülsunar’ın paylaştığı anket, kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu haline gelmişti. Bazı kullanıcılar paylaşımın Türkiye’ye gönderme yaptığını iddia ederek tepki gösterdi.

Emrah Gülsunar ise eleştirilere yanıt vererek, paylaşımın bağlamının Venezuela’daki siyasi gelişmeler olduğunu belirtti. Gülsunar, söz konusu anketi Nobel Ödülü tartışmaları kapsamında attığını vurguladı.

“Türkiye ile ilgili değil”

Tutuklanmadan önce yaptığı açıklamada Gülsunar şu ifadeleri kullandı:

“Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli troller sebebiyle bir kez daha yazayım:

Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil.

Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor.”

Tartışmalar büyüyor

Akademisyenin tutuklanması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar “ifade özgürlüğü” vurgusu yaparak karara tepki gösterirken, bazıları da paylaşımın “siyasi provokasyon” içerdiğini savundu.

Yargı süreci başlıyor

Gülsunar’ın tutuklanmasına ilişkin iddianamenin önümüzdeki günlerde hazırlanması bekleniyor. Hukukçular, paylaşımın “düşünce ve ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, dava sürecinin kamuoyunda yakından izleneceği ifade ediliyor.