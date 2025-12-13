Son Mühür / Merve Turan- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan bir kadın, Karadenizli eşiyle yaptığı evlilik sonrasında çevresinden ve sosyal medyadan aldığı tepkilere dikkat çekti. Kadın, evliliği süresince karşılaştığı ağır sözlerin kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Sosyal medya yorumları derinden yaraladı

Kadın, kendisine yönelik sert ifadelerin moralini bozduğunu dile getirerek, "Sadece sevgi ile bir araya gelmek istemiştim. Ancak hakkımda söylenenler beni çok üzdü" ifadelerini kullandı. Toplumsal ayrışmaların farkında olduğunu vurgulayan kadın, herkesin ortak inanç ve değerler çerçevesinde bir arada olabileceğini savundu.

Geçmişe değil bugüne odaklanıyor

Hepimizin aynı inanç ve değerleri paylaştığını belirten kadın, geçmişte yaşanan sıkıntıları göz ardı etmediğini ancak önceliğinin bugünkü insan ilişkileri olduğunu ifade etti. Kadın, "Evet, geçmişte acılar yaşandı. Ancak ben bugün karşımdaki insana bakarım" sözleriyle birlik ve anlayış çağrısında bulundu.