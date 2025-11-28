ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü etkinliği kapsamında bir araya geldiği askerlere yaptığı konuşmada, Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıya değindi. Trump, saldırıda ağır yaralanan iki Ulusal Muhafız askerinden biri olan Sarah Beckstrom’un hayatını kaybettiğini açıkladı. Diğer asker ise tedavi altında ve yaşam mücadelesi veriyor. Trump, Beckstrom için “Olağanüstü bir insandı, tüm yönleriyle örnek bir görevliydi” ifadelerini kullandı.

Saldırganın Afgan uyruklu olduğunu vurguladı

Trump, saldırganın Afgan uyruklu olduğunu belirterek, bu kişinin ülkeye giriş sürecinden önceki Başkan Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu. “İç Güvenlik Bakanlığı tarafından doğrulandı, şüpheli önceki yönetim tarafından ülkeye getirildi” diyen Trump, Afganistan’dan tahliye sürecini eleştirdi ve fotoğraflarla o dönemde yaşanan kaosu gösterdi.

Sınır ve göçmen kontrollerinin önemi

Saldırının, ABD’de sınır ve göçmen kontrollerinin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Trump, “Çoğu yasadışı şekilde geliyor, ülkeleri istemiyor. Bunların bir kısmı hapishaneden çıkmış, bir kısmı çete üyesi veya uyuşturucu satıcısı” dedi. Askerlere yönelik konuşmasında ise görevlerinin Amerikan güvenliği açısından kritik olduğunu belirtti.

Saldırganın ruh sağlığı ve güvenlik taramaları

Trump, şüphelinin Afganistan’da CIA ile çalıştığını ve güvenlik taramasından geçtiği yönündeki bilgileri de değerlendirdi: “Adam tamamen aklını yitirmiş. Böyle kişilerde sık görülen bir durum. Ancak ülkeye nasıl geldiği ortada; hiçbir tarama yapılmadan getirildi.”

Gazetecinin sorusuna sert yanıt

Bir gazetecinin Biden yönetiminin suçlanıp suçlanamayacağı sorusu üzerine Trump, tepki göstererek “Sen aptal mısın?” ifadelerini kullandı. Trump, Afgan uyrukluların ülkeye giriş sürecinde yaşanan eksiklikleri ve güvenlik zafiyetlerini bir kez daha vurguladı. Afgan uyrukluların çoğunun iyi niyetli olduğunu, ancak bazı sorunlu kişilerin kontrolsüz şekilde ülkeye geldiğini dile getirdi.

Afgan uyruklulara ilişkin tartışmalar

Trump, saldırının ardından Afgan uyrukluların vize işlemlerinin askıya alınmasına yönelik sorulara yanıt vererek, “Afganlarla ilgili ciddi sorunlar yaşandı. Bu süreçte ülkeye getirilenlerin bir kısmı sabıkalıydı ve burada olmamaları gerekiyordu” dedi. Ancak gelen kişilerin çoğunun iyi olduğunu ve gerekli önlemler alındığını belirtti.