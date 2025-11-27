Çin’in Yünnan eyaletinde sismik algılama çalışması yapan bir test treninin bakım ekibine çarpması sonucu 11 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde yaşanan olay, bölgedeki en ağır demir yolu kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Yerel demir yolu şirketi açıklama yaptı

Kunming kentinde faaliyet gösteren yerel demir yolu firması, kazanın detaylarına ilişkin ilk bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, test treninin istasyonda yapılan sismik algılama çalışması sırasında raylarda bulunan bakım personeline çarptığı belirtildi.

Yaralı işçilerin tedavisi sürüyor

Kazadan yaralı kurtulan iki işçinin hastaneye sevk edildiği, sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi. Yetkililer, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ve ailelerin bilgilendirildiğini açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Demir yolu güvenlik birimleri, test treninin rota takibi, hız durumu ve çalışma alanındaki prosedürlerin incelendiğini aktardı.