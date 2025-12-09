Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'de, Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan kapsamlı İyi Yaşam Festivali'nin ilk adımı niteliğindeki "Longevity Gathering / İyi Yaşam Buluşmaları", BonVivant Pasaport'un ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. Yaşam süresini uzatma ve yaşam kalitesini artırma (Longevity) konseptine ilgi duyanlar, önde gelen uzman konuşmacılar ve medya temsilcileri bu özel etkinlikte bir araya geldi. Katılımcılar, hem keyifli ve interaktif anlar yaşadı hem de bütünsel sağlık dinamikleri hakkında değerli ve güncel bilgiler edindi.

Uzmanlardan sağlıklı yaşamın anahtarı üzerine söyleşiler

Brands&Joy Deneyim ve Etkinlik Ajansı tarafından özenle organize edilen etkinlik, alanında yetkin isimlerin bilgi aktarımıyla zenginleşti. Marga Wellness Kurucusu, Bütüncül Tıp ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı ile Foodclub Kurucusu ve popüler Diyetisyen Safiye Taş, uzun ve sağlıklı bir yaşamın beslenme ve tıbbi yaklaşımları üzerine bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirdi. Konuşmacılar, dinleyicilere daha bilinçli yaşam seçimleri yapma konusunda rehberlik etti.

Pratik uygulamalarla anında yenilenme deneyimi

Buluşmanın en dinamik bölümlerinden birini, uygulamalı çalışmalar oluşturdu. Glowflow Pilates Kurucusu ve deneyimli Pilates Eğitmeni Simge Sam eşliğinde, konuklar “12 Dakikada Resetlen” adı verilen kısa ama etkili bir hareket pratiği deneyimledi. Ayrıca, Sağlıklı Yaşam Danışmanı Zeynep Köker, Longevity hedefine ulaşmada stres yönetiminin önemine vurgu yaparak, katılımcılarla birlikte derin bir Nefes Pratiği çalışması gerçekleştirdi. Bu pratikler, stresi kontrol etme becerilerini geliştirme konusunda farkındalık yarattı.

BonVivant’tan deneyimin önemi vurgusu ve yeni etkinlik sinyali

Etkinliğin Deneyim Partneri olan BonVivant'ın Kurucusu Perihan İnci, etkinliğin ruhunu yansıtan bir açıklama yaptı. İnci, “BonVivant olarak, iyi yaşamın sadece teorik bir kavram değil, mekanımızın her köşesinde ruhumuzla hissedilen bir bütünsel bir deneyim olduğuna inanıyoruz,” sözleriyle markanın felsefesini özetledi. BonVivant Alsancak Genel Müdürü Damla Arkan ise, bu buluşmayı şu şekilde tanımladı: “Longevity Gathering, bizim için sadece bir organizasyon değil; BonVivant’ın zamansız ve huzurlu atmosferinde, bireylerin kendi iç dünyalarıyla yeniden buluştuğu bir yolculuk.” Gelecek etkinliklerle serinin devam edeceği de belirtildi.

Eğitime destek: Etkinlik geliri EÇEV'e bağışlandı

Bu anlamlı buluşmanın toplumsal fayda boyutu da unutulmadı. Etkinlikten elde edilen gelirin bir kısmı, geleceğin teminatı olan çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'na (EÇEV) bağışlanarak, sosyal sorumluluk bilinci de ön plana çıkarıldı. Bu destek, etkinliğin amacına derinlik kattı.