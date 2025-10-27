Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi çıkışında sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 26 ZF 271 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle M.T. (80) yönetimindeki patpat olarak bilinen tarım aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tarım aracı devrilirken, olay yerinde büyük panik yaşandı.

Üç kişi yaralandı

Kazada patpat sürücüsü M.T., kamyonet sürücüsü S.D. ve yolcu konumundaki H.T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

80 yaşındaki sürücü kurtarılamadı

Hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki patpat sürücüsü M.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme yaparken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.