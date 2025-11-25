Süper Lig’in 13’üncü haftasında Gürsel Aksel Stadı’nda Kocaelispor ile golsüz berabere kalan Göztepe’de sağ kanat oyuncusu Ogün Bayrak, uzun süren sakatlığının ardından sahalara döndü.

Omuz ameliyatının ardından geri dönüş

27 yaşındaki futbolcu, yaz döneminde Slovenya’da gerçekleştirilen ikinci etap hazırlık kampında omzundan sakatlanmış ve ameliyat geçirmişti. Ağır bir sakatlık sürecinin ardından Bayrak, tam 177 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giydi.

Kısa süreli katkı, büyük moral

Deneyimli oyuncu, en son geçen sezonun 30 Mayıs 2025 tarihinde deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçında görev almıştı. Kocaelispor karşılaşmasında 89’uncu dakikada Brezilyalı Ruan’ın yerine oyuna dahil olan Bayrak, kısa süreli de olsa sahada ter döktü.

İki sezonluk istikrar

Göztepe’ye 2023-2024 sezonunda 1. Lig’den transfer olan Ogün Bayrak, son iki sezonda gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekmişti. Bu geri dönüş, hem oyuncu hem de takım için moral kaynağı oldu.