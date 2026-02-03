Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, teknik heyetin raporu doğrultusunda '6 numara' pozisyonu için Monaco'nun kapısını çaldı. Yönetimin oyuncunun şartlarını sorması üzerine Fransız kulübü jet hızıyla yanıt verdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; Monaco, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için tam 22 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Sarı-kırmızılı kurmayların bu yüksek rakamı aşağı çekmek için yoğun bir pazarlık sürecine girdiği belirtiliyor.

DENIS ZAKARIA KİMDİR?

Futbol dünyasının yakından tanıdığı Denis Lemi Zakaria Lako Lado, 20 Kasım 1996 tarihinde İsviçre'nin Cenevre kentinde dünyaya geldi. 1,91 metrelik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncu, defansif orta saha mevkiinde görev yapıyor. Futbol kariyerine Servette altyapısında başlayan Zakaria, sırasıyla Young Boys, Borussia Mönchengladbach, Juventus ve kiralık olarak Chelsea formalarını terletti. Kariyeri boyunca üst düzey liglerde boy gösteren İsviçreli milli oyuncu, şu anda Monaco'nun başarısı için ter döküyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 16 resmi maçta istikrarlı bir görüntü sergiledi. Savunma yönüyle ön plana çıkmasına rağmen takıma 3 asistlik skor katkısı da sağlayan Zakaria, Avrupa'nın önemli orta sahaları arasında gösteriliyor. Galatasaray yönetiminin, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala bu zorlu transferi bitirmek için tüm şartları zorladığı ifade ediliyor.