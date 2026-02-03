Ara transfer döneminin en çok konuşulan dosyası olan Kante transferi, tüm anlaşmalar sağlanmış ve sağlık kontrolleri tamamlanmışken beklenmedik bir şekilde suya düştü. Fenerbahçe yönetimi, yaşanan süreçle ilgili resmi açıklama yaparak taraftarları bilgilendirdi.

Fenerbahçe'den resmi Kante açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, 3 Şubat 2026 tarihinde resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada transfer sürecinin tüm detaylarını paylaştı. Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir."

TMS hatası nedir, neden transfer iptal oldu

Transfer Matching System (TMS), FIFA'nın uluslararası transferlerde kullandığı dijital kayıt sistemi. Her iki kulübün de transfer bilgilerini bu sisteme doğru şekilde girmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulüpten bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamış.

Sarı-lacivertli kulüp, yaşanan sorunun çözümü için FIFA nezdinde ek süre talep etmiş ve gerekli görüşmeleri gerçekleştirmiş. Ancak Al Ittihad'ın herhangi bir gerekçe sunmadan işlemleri tamamlamaması üzerine transfer iptal edilmiş.

Kante-En Nesyri takası nasıl planlanmıştı

Fenerbahçe, Kante'nin transferi için Al Ittihad ile Youssef En-Nesyri ve 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Faslı forvet En-Nesyri, Kocaelispor maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve müsabaka sonrasında takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.

Kante ise maç kadrosuna alınmamış, Suudi Arabistan'da sağlık kontrolünden geçirilmişti. Transferin tamamlanması için Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları da Suudi Arabistan'a gitmişti.

Al Ittihad neden transferi engelliyor

Suudi Arabistan ekibinde teknik direktör Sergio Conceiçao'nun Gustavo transferi yetişmediği için tecrübeli orta sahasını kaybetmek istemediği iddia ediliyor. 34 yaşındaki Kante'nin Al Ittihad ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

Kante daha önce Al Ittihad'ın 28 milyon Euro maaş ve 4 milyon Euro bonus içeren 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddetmişti.

Kante'den dikkat çeken hamle

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un aktardığı bilgilere göre N'Golo Kante, transfer iptalinin ardından bugün Al Ittihad ile antrenmana çıkmayı reddetti. Tecrübeli orta saha oyuncusunun bu tavrının, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kulüp yönetimine baskı yapmak amacıyla gerçekleştiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den taraftara mesaj

Kulüp açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verildi: "Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."

Fenerbahçe bu sezon ara transferde kadrosuna Guendouzi, Sidiki Cherif, Mert Günok ve Musaba'yı katmıştı. Kante transferinin iptaliyle birlikte sarı-lacivertlilerin orta saha takviyesi planları sekteye uğramış oldu.