Juventus’ta kısa sürede büyük çıkış yapan ve henüz 20 yaşında dünya çapında dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız için Premier Lig devi Arsenal devreye girdi. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre, Arsenal yönetimi Kenan için ciddi bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Teklifin detayları

Arsenal’in planladığı teklifte, Belçikalı futbolcu Leandro Trossard’ın yanı sıra 60 milyon euro nakit ödeme bulunuyor. Trossard’ın güncel piyasa değerinin 22 milyon euro olduğu dikkate alındığında, Arsenal’in Juventus’a sunduğu toplam teklifin 82 milyon euroya yaklaştığı ifade ediliyor.

Juventus’un beklentisi

İtalyan ekibinin ise Kenan Yıldız için yaklaşık 90 milyon euroluk bonservis talebinde bulunduğu öne sürüldü. Daha önce genç yıldız için gelen tekliflere kapıyı kapatan Juventus’un, Arsenal’den gelen bu cazip teklif için pazarlıklara açık olduğu belirtiliyor.

Transferdeki zorluklar

Juventus’un Kenan Yıldız’ı gelecek planlarının merkezinde gördüğü, bu nedenle transferin kolay olmayacağı vurgulanıyor. Ayrıca Trossard’ın 31 yaşında olması, Juventus’un genç yıldızını elden çıkarmak konusunda temkinli davranmasına neden olabilir.

Süper Lig iddiası

Öte yandan Trossard’ın adı yaz transfer döneminde Süper Lig devleriyle de anılmıştı. Ancak İngiliz oyuncunun Türkiye’ye transferi gerçekleşmemiş, Arsenal’de kalmaya devam etmişti.