Son Mühür - Sakaryaspor Kulübü, yönetimle ilgili kritik bir karar alarak olağanüstü seçimli genel kurul düzenleme kararı verdi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, genel kurul toplantısı 4 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda yapılacak.

İlk toplantıda gereken çoğunluk sağlanmazsa, genel kurulun 12 Ekim Pazar günü aynı saat ve yerde çoğunluk şartı olmadan toplanacağı açıklandı. Bu adım, kulüp yönetiminde yeni bir dönemin başlamasına zemin hazırlayabilir. Eğer ilk toplantıda yeterli katılım sağlanamazsa, genel kurulun 12 Ekim Pazar günü aynı saat ve yerde, çoğunluk aranmayarak gerçekleştirileceği bildirildi. Bu gelişme, kulüp yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Genel kurulun stadyumda düzenlenecek olması, yüksek katılımı beraberinde getirecek. Sakaryaspor’un eski ve köklü taraftar gruplarının da bu sürece aktif olarak katılması öngörülüyor.