Ziraat Türkiye Kupası’nda 2025/26 sezonuyla birlikte önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon öncesinde aldığı kararla, kupa organizasyonunun grup etabından itibaren VAR sisteminin kullanılacağını duyurdu.

Grup etabı 17 Aralık’ta başlayacak

2025/26 sezonu Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla start alacak. Yeni sezonda kupa heyecanı, teknolojik destekle daha yakından takip edilecek.

TFF’den statü değişikliği kararı

TFF tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nde değişikliğe gidildiği belirtildi. Kararın, TFF Yönetim Kurulu’nun 15 Aralık 2025 tarihli ve 62 sayılı toplantısında alındığı ifade edildi.

VAR sistemi grup maçlarından itibaren devrede

Federasyon açıklamasında, değişen statü doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçlarından başlayarak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağı kaydedildi. VAR uygulamasının, Futbol Oyun Kuralları ve VAR Protokolü’ne uygun şekilde çevrim içi olarak devreye alınacağı bildirildi.

Önceki sezonlarda grup aşamasında VAR yoktu

Türkiye Kupası’nda önceki sezonlarda VAR sistemi yalnızca ilerleyen turlarda uygulanıyor, grup müsabakalarında kullanılmıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, grup aşamasındaki karşılaşmalarda da hakem kararları VAR desteğiyle değerlendirilecek.

Hakem kararlarında standartlaşma hedefi

TFF’nin bu adımıyla birlikte kupa maçlarında hakem kararlarında standartlaşmanın artırılması, tartışmalı pozisyonların daha sağlıklı değerlendirilmesi ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi hedefleniyor.