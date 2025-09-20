Son Mühür - Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Avrupa’nın gündeminden düşmüyor. Marchisio, Kenan’ın sadece yetenekli olmakla kalmayıp, karakteriyle de Juventus’un geleceğinde önemli bir yere sahip olabileceğini belirtti. Juventus’un savunmacısı Bremer’in Kenan Yıldız’ı Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal’a benzetme görüşünü destekleyen Marchisio, “Kenan yalnızca yaratıcı değil, aynı zamanda çok çalışkan bir oyuncu. Takım arkadaşlarına ilham veriyor, motive ediyor. Bremer’in bu benzetmesi son derece yerinde” dedi.

Kenan Yıldız’ın kulüpte kalıcı bir oyuncu olması gerektiğini savunan Marchisio, Juventus yönetimine şu çağrıyı yaptı:

''Yabancı olmasına rağmen kulübün değerlerini mükemmel şekilde temsil ediyor. Avrupa’da bu kadar güçlü ve rağbet gören, kulübünde kalmak isteyen oyuncu bulmak zor. Juventus, Kenan için ekonomik çaba göstermeli. O bunu fazlasıyla hak ediyor.''

Performansı ile öne çıktı

20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistle öne çıkan bir performans sergiledi. Sahadaki özgüveni, teknik yeteneği ve oyun anlayışıyla hem taraftarların hem de futbol uzmanlarının takdirini kazanan Kenan, İtalyan kulübünün yeni yüzü olma yolunda ilerliyor.